Der nächste Bewohner ist raus: Ex-Fußballprofi Mario Basler (47) zieht am Freitag in den "Promi Big Brother"-Container. Vorteil für ihn: Er kennt derart beengte Wohnsituationen schon. "Ich stelle mir das ähnlich vor wie ein Trainingslager, nur da gab es halt einen Fernseher", so Basler. Dieser wird dem früheren Bad Boy der Liga während seiner TV-WG-Zeit auch fehlen: "Das liegt nicht nur an den Fußball-Ergebnissen, sondern auch an den Nachrichten, die man nicht bekommt. Gerade in der heutigen Zeit, wo jeden Tag so viel passiert", erklärt er weiter.