Köln - Wer braucht den australischen Dschungel, wenn er in einem TV-Knast in Köln weggesperrt werden kann? Alles ist besser, als in der Versenkung zu verschwinden – zumindest für diese zwölf (Pseudo-)Promis. Heute startet auf Sat.1 (20.15) die neue Staffel von "Promi Big Brother". Die AZ verrät, wer eingesperrt wird.