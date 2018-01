Prokop mit erneuter Überraschung Abwehrchef Finn Lemke kehrt ins DHB-Aufgebot zurück

Lemke wird Bastian Roscheck ersetzen, wie Prokop am Dienstag in Zagreb ankündigte. "Finn Lemke wird anreisen und uns im entscheidenden Spiel gegen Mazedonien unterstützen." Lemke sei in der Nacht informiert worden und werde noch am Dienstagabend in Zagreb zum Team stoßen. "Ich möchte der Abwehr mehr Körperlichkeit und den Torwarten mehr Sicherheit und Blockarme geben", begründete der 39-jährige Prokop die Nominierung des 2,10 Meter großen Lemke.