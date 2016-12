Weite Reise für Costa und Rafinha

Für Douglas Costa und Rafinha geht es in der Weihnachtspause über den Atlantik – beide verbringen Weihnachten in Brasilien. "Wir feiern am 24. Dezember immer eine große Party. Los geht's um Mitternacht“, erzählte der Rechtsverteidiger, „nach dem Essen wird getanzt und Musik gemacht - und zwar bis die Sonne aufgeht", sagt Rechtsverteidiger Rafinha. Arturo Vidal verschlägt es nicht in seine Heimat Chile, er feiert Weinachten mit seiner Familie in Dubai.

Carlo Ancelott: "Weniger Spiele, mehr Qualität"

Geschenke gibt es für Javi Martínez noch nicht an Heiligabend. In Spanien findet die Bescherung immer erst am 6. Januar (Heilige Drei Könige) statt. Trotzdem feiert Martínez natürlich schon auch am 24. Dezember. "Meine Mama kocht. Es gibt Meeresfrüchte, Salat, kalte Platten mit Schinken und Käse – typisch spanisch", sagte der Abwehrspieler. Danach geht es dann mit der Familie in die Kirche.

Der Chef kocht selbst

Auch Trainer Carlo Ancelotti verschlägt es in die norditalienische Heimat. Der 57-Jährige steht an Heiligabend selbst in der Küche und kocht für Familie und Freunde "Tortellini alla Carlo". "Das ist meine Leibspeise, meine Familien und Freunde lieben dieses Gericht. Und ich kann es wirklich gut", so Ancelotti.

In diesem Sinne: Ein frohes Fest!