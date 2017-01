Programm am Valentinstag Hellabrunn hilft bei der Suche nach dem Traumpartner

Dschungelcamp 2017 AZ-Interview mit Honey: Wurden Sie von RTL falsch dargestellt?

An Tag zwölf musste Alexander "Honey" Keen das Dschungelcamp verlassen. Die Zuschauer wählten das Model per Tele-Voting ab. Woran lag's? Konnte er sich bereits mit Gina-Lisa aussprechen? Und was kommt jetzt nach dem Dschungel? Die AZ hat bei Honey nachgefragt.