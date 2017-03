Profispieler mit über 50 Fußball: Japaner Miura bricht Matthews-Rekord

Yokohama - Mit über 50 Jahren ist der japanische Fußballer Kazuyoshi Miura noch im Profisport aktiv. Der Japaner Kazuyoshi Miura will sich trotz seines Rekords als ältester Profi nicht mit der englischen Fußball-Legende Stanley Matthews vergleichen. "Ich habe ihn vielleicht vom Alter her überholt, aber ich werde nie an seine Statistiken und seine Karriere herankommen", sagte der 50 Jahre alte Stürmer laut einem Tweet von FIFA.com am Montag.