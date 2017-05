Von Cheftrainer Carlo Ancelotti war Felix Götze in der abgelaufenen Saison bereits einige Male in der Bundesliga und in der Champions League in den Profikader berufen worden. In Freundschaftsspielen der Profis kam der gebürtige Memminger auch schon mehrfach zum Einsatz, so beim 1:0-Sieg in der Saisonvorbereitung gegen Manchester City vor 68.000 Zuschauern in der Allianz Arena.