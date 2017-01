Profi, Anfänger oder Freizeitsportler Eisiges Vergnügen: Eisstockschießen in München

Sobald im Winter Seen und Flüsse gefrieren, freuen sich nicht nur Schlittschuhfreunde. Und auch wenn es sich um die älteste Wintersportart Bayerns handelt, altmodisch ist diese lange nicht. Eisstockschießen liegt im Trend und bringt in geselliger Runde mit Freunden, Bekannten und Familie eine riesen Gaudi. Aufgeteilt in Gruppen versuchen die Spieler auf meterlangen Bahnen ihren Stock so nah wie möglich an die sogenannte Daube, einen Holzklotz am Ende der Spielfläche, zu schwingen oder auch die Stöcke der Gegenspieler rauszuschießen.