Professioneller Handel Drogendealer (32) muss für knapp drei Jahre ins Gefängnis

Drogen-Bestellung mit Codewörtern

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass er in den vorangegangenen drei bis vier Monaten hochrechnet rund 770 Gramm Marihuana, 200 Gramm Amphetamin und 80 Gramm Chrystal jeweils in kleinen Mengen an etliche unbekannte Käufer in München verkauft hattr. Die Drogen hatte er via Whatsapp bestellt – um nicht aufzufliegen, benutzte er unter anderem die Codewörter "Wodka" und "Bier".