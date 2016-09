Cowgirls und Cowboys aufgepasst: Am Samstag steigt in Dachau das große „Dahoam is Dahoam“-Sommerfest unter dem Motto „Lansinger Country Fest“.

Die Colts – auch Spielzeug – müssen aus Sicherheitsgründen Zuhause bleiben, ansonsten gibt es an diesem Samstag beim „Dahoam is Dahoam“-Familienfest im Fernsehdorf in Dachau so ziemlich alles, was sich das Cowboyherz so wünscht – unter dem Motto „Lansinger Country Fest“: Führungen durch die Studios, Rodeo-Reiten, Country-Musik und Linedance sowie ein waschechter „Old Shatterhand“.