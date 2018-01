Probleme mit der Hüfte Andy Murray sagt Teilnahme an Australian Open ab!

"Leider werde ich in diesem Jahr nicht in Melbourne spielen", sagte der 30-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung der Organisatoren. "Ich werde in Kürze nach Hause fliegen, um alle Optionen zu haben." Dazu gehört auch eine Operation, die Murray eigentlich vermeiden möchte, weil die Erfolgschancen aus seiner Sicht nicht so groß sind wie erhofft. Die Hüft-Verletzung hatte Murray bereits im August vergangenen Jahres zum Verzicht auf die US Open gezwungen. Danach hatte der Olympiasieger wochenlang pausiert. Bislang lässt er sich konservativ behandeln. Sein bislang letztes offizielles Match war die Viertelfinal-Niederlage in Wimbledon im Juli 2017.