Die Trailer stehen an unfallträchtigen Strecken. Gemessen wird jeweils bis zu sechs Tage am Stück – rund um die Uhr. Die Anhänger sind flexibel und in der Anschaffung deutlich billiger als ein entsprechend ausgestattetes Auto. Auch Personalkosten gibt’s nicht. Der Blitzer kommt dank Batterien tagelang ohne Stromverbindung aus. Bewegt wird er wie ein normaler Anhänger, dank eingebautem Antrieb und Steuerung können die Beamten ihn sogar aus der Ferne bewegen.