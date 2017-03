Tochter Alexandra, die in London lebt, schenkte Michaela May am 19. November 2015 das erste Enkelkind. Die bayerische Schauspielerin reiste sofort in die britische Hauptstadt: "Es ist wirklich wie ein Wunder, wieder ein so kleines Wesen in den Armen zu halten“, sagte Michaela May der AZ. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.“