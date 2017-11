Privatkonzert in Szene-Lokal Nico Santos: Der Hit-Schreiber in Berlin

"Was für ein Typ"

Dabei ist so viel Zurückhaltung gar nicht nötig. Der Fischer-Hit "Achterbahn" stammt aus seiner Feder; für Lena hat er unter anderem "Lost in You" geschrieben. Songs an denen Santos beteiligt ist, haben nahezu alle eine eingebaute Hit-Garantie. Kein Wunder also, dass der Musiker auch die geladenen Promis, Influencer und Wirtschaftsgrößen schnell in seinen Bann ziehen konnte. Der ehemalige "Germany's next Topmodel"-Juror Rolf Schneider (61) sagte etwa: "Was für ein Typ. Sieht aus wie ein kleiner unbedarfter Junge und dann hat er eine solche Tiefe in der Stimme und haut einen einfach weg."