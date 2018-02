Privatkonzert begeistert Schauspielerin Live in Berlin: Hollywood-Star Anne Heche trifft auf Henning Wehland

In entspannter Atmosphäre konnte Heche nicht nur feinste Live-Musik erleben, sondern auch gutes Essen genießen. Auch Henning Wehland zeigte sich begeistert von dem unerwarteten Besuch aus Hollywood: "Ich bin vollkommen geflasht: Was ist denn bitte hier für eine Stimmung, krasse Crowd und Location am Start? Ich dachte ich bin im Berlin der 20er-Jahre gelandet. Normalerweise tanze ich auf den Tischen, aber dass nach wenigen Minuten mit mir Hollywood-Prominenz auf den Stühlen steht: unvergesslich."

"Klar, dass sich sowas rum spricht"

Schauspielerin Sarah Alles (31) hatte an dem Abend ebenfalls viel Spaß und versuchte sich an einem Erklärungsansatz, warum Anne Heche für ihre Party-Nacht in Berlin ausgerechnet diese Location ausgesucht hatte: "Mittlerweile waren hier Leute wie Max Giesinger, Cassandra Steen und Max Mutzke auf der Bühne. Und jetzt Cosmo Klein in Kombi mit Henning Wehland. Klar, dass sich sowas herumspricht und Hollywood-Leute aufmerksam werden und Lust haben, das mal live mitzuerleben."