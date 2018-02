Privatjet gechartert George und Amal Clooney: So feiern sie ihren 40. Geburtstag

George (56, "Hail, Caear!") und Amal Clooney (40) sind die Vorzüge des Luxuslebens gewohnt. Kein Wunder also, dass Amals 40. Geburtstag am Samstag prunkvoll eingeläutet wurde. Das Paar ging gegen Mittag an Bord eines Privatjets am Flughafen Los Angeles, wie Mail Online berichtet. Die Menschenrechtsanwältin entschied sich dabei für ein elegantes Ensemble in Schwarz, während der Schauspieler casual in Jeans und T-Shirt gekleidet war und einen Rucksack über der Schulter trug.