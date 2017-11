Privates Carsharing und Sorglos-Paket Volvo XC40: Klare Kante mit Charakter

Weil die Kunden heiß auf den coolen Schweden und entsprechend zahlungswillig sind, bietet man leider auch bei den Benzinern zunächst nur das Topmodell T5 mit 247 PS zum Preis von 46.100 Euro an. Da muss man erst mal schlucken. Denn mit ein paar netten Extras lässt sich der XC40 ziemlich zügig Richtung 60.000-Euro-Marke treiben, einem Revier, in dem sich die Premium-Mitteklasse tummelt. Volvo geht hier ziemlich ambitioniert vor, bleibt aber dennoch ausstattungsbereinigt jeweils einige tausend Euro unter den Wettbewerbern.

Der XC40 wird 2019 Volvos erstes Elektroauto

Wer sich darauf nicht einlassen will, muss bis zum Sommer warten. Dann soll die Basisversion T3 mit Frontantrieb und manueller Sechsgangschaltung (T5 und D4 haben stets 8-Gang-Automatik und Allradantrieb) folgen. Der T3 kostet 31.350 Euro und ist das erste Modell in der Geschichte von Volvo, unter dessen Haube ein Dreizylinder steckt. Der 1,5-Liter-Turbobenziner leistet 156 PS und ist ab Anfang März bestellbar. Der XC40 wird auch Volvos erstes Elektroauto. 2019 soll es losgehen. Parallel ist ein Hybrid geplant. Diskutiert wird in Göteborg derzeit, ob es ein Mildhybrid mit 48-Volt-Riemengenerator oder ein Plug-in-Hybrid wird.

Viel Arbeit haben Volvos Ingenieure ins Package gesteckt. Im XC40 wimmelt es von Ablagen und Staufächern. Auch was Rücksitze und Kofferraum angehen, ließen sich die Schweden nicht lumpen. Die Lehnen sind 60:40 geteilt und lassen sich vom Laderaum per Knopfdruck umlegen. Optional ist dies sogar elektrisch möglich. Der Kofferraum wächst so von 460 auf bis 1.336 Liter. Freuen dürfte den Kunden, dass sich die Entwickler schon beim ersten Zeichenstrich für die Radaufhängung Gedanken gemacht haben, dass der Laderaum eben und rechteckig geschnitten sein muss und keine Radhäuser hineinragen dürfen. Ebenfalls clever: Unter dem Ladeboden befindet sich nicht nur ein großes Fach, sondern dort lässt sich auch die Gepäckraumabdeckung verstauen. Normalerweise weiß man ja nie, wohin damit und sie fliegt im hinteren Fußraum herum.

Weil Firmenchef Hakan Samuelsson behauptet, ab 2020 wird kein Mensch mehr in einem neuen Volvo schwer verletzt werden oder gar ums Leben kommen, haben die Entwickler im XC40 schon mal vorgesorgt. Sensoren sollen einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr ebenso verhindern können wie ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrbahn. Sie leiten Schutzmaßnahmen ein, falls es doch mal ungewollt in Gelände geht. Der XC40 bremst automatisch, falls andere Verkehrsteilnehmer im Weg stehen sollten, sei es ein Auto, ein Motorrad- oder Fahrradfahrer, ein Fußgänger oder auch ein Elch - tagsüber wie nachts. Zudem verhindert die Elektronik ein Linksabbiegen in Kreuzungen, falls jemand entgegenkommt.

App für privates Carsharing und ein Sorglos-Paket

Recht fortschrittlich zeigt sich Volvo auch bei der Digitalisierung. Fürs Smartphone gibt es eine App für privates Carsharing, genannt "Volvo On Call". Falls Frau oder Freund, Tochter oder Sohn mit dem XC40 fahren will, muss physisch kein Schlüssel mehr überreicht werden. Es genügt, einen digitalen Code aufs jeweilige Handy zu senden.

Neuland betreten die Schweden ebenso mit dem Abonnement "Care by Volvo", eine Art Rundum-Sorglos-Paket, das für 24 Monate gilt. Bezahlt wird eine feste Rate. Sie beträgt bei 15.000 Kilometer Jahresfahrleistung beispielsweise 899 Euro brutto und enthält nicht nur Versicherung, Steuern, Inspektionen und Pannenhilfe, sondern auch Dienstleistungen wie das Wechseln der Winterräder und deren Einlagerung. Nach zwei Jahren gibt man den Wagen einfach wieder beim Händler ab und überlegt sich etwas Neues. Haben die Schweden Erfolg mit ihrem Flatrate-Paket, dürften andere Hersteller sicher schnell nachziehen.

Technische Daten Volvo XC40: Modell: D4 AWD, Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel, Leistung: 190 PS (140 kW) bei 4.000 U/min, Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 bis 2.500 U/min, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Allradantrieb, 0-100 km/h: 7,9 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Verbrauch: 5,0 l/100 km, CO2: 133 g/km, Länge: 4,43 m, Breite: 1,86 m, Höhe: 1,65 m, Leergewicht: 1.824 kg, Kofferraum: 460 bis 1.336 l, Listenpreis: 44.800 Euro.