Privater Investor für die Großmarkthalle? Kritiker befürchten Mieterhöhungen

Am Großmarkt selbst ist man sich nicht sicher, was man von der neuen Entwicklung halten soll. Händler hatten zuletzt mal wieder mit dem Abzug gedroht. "Wir müssen uns noch erkundigen, was das jetzt genau bedeutet", sagte Günther Warchola vom Fruchthandelsverband. Ein Großmarkthallen-Insider erklärte, die Unsicherheit, wie es weiter gehe, sei zuletzt sehr groß gewesen. "Ob es mit einem Investor am Ende wirklich günstiger wird, da würde ich aber abwarten."

Auch in den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung dürfte man die Neuentwicklung im Stadtrat kritisch sehen. Noch Ende Mai hatte Kommunalreferent Axel Markwardt (SPD) explizit dafür geworben, dass die Großmarkthalle in Sendling bleibt (was weiter der Plan ist) und dass die Stadt selbst baut (was nun kippen dürfte). Die Baukosten seien viel niedriger als im Rathaus oft behauptet, sagte Markwardt, sie lägen insgesamt bei etwa 140 Millionen Euro.

Sein Argument: Wenn ein Investor baue, könne der am Ende doch die Miete diktieren – mit unklaren Folgen für die Stadt, die dann ja Mieter ist. Wie es scheint, hat Markwardt die Stadtrats-Mehrheit damit nicht überzeugt.