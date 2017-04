RB bleibt erster Bayern-Verfolger Leipzig gewinnt auch in Mainz - Gladbach schlägt Hertha - VfL 0:1

Hoffenheim und Dortmund hatten mit ihren Siegen am Vortag den Druck auf den Tabellenzweiten RB Leipzig erhöht. Doch der Aufsteiger gewann souverän in Mainz. Ingolstadt entschied das Derby in Augsburg für sich, Leverkusens Trainer feierte endlich den ersten Sieg.