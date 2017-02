So verwundert es nicht, dass der 28-Jährige ankündigt, dass es schon bald ein Spiel zwischen Bayerns Fußballern und Bayerns Basketballern geben könnte: "Zuerst wollen wir Basketball spielen, dann Fußball. Das könnte ein großer Spaß werden, wenn es zustande kommt."

Karriere als Journalist denkbar

Neben Fußball- oder Basketball-Profi hatte der junge Javi noch einen anderen Traum, wie er verriet: "Als ich jung war, wollte ich gerne Journalismus studieren, nur habe ich dafür zu früh mit dem Fußball angefangen." Der Journalismus sei eine spannende Branche, auch wenn er nie als Sportjournalist habe arbeiten wollen, "sondern auf anderen Gebieten", sagte der 28-Jährige.

So wurde es dann am Ende doch Fußball-Profi mit allem Star-Kult rund um seine Person. Für den Spanier aber nicht relevant: "Mich jedenfalls interessiert es nicht, ob mein Name in der Zeitung auftaucht oder ob die Leute mein Trikot kaufen. Das will ich nicht und das brauche ich auch nicht."