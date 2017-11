Prinz Harry hielt um ihre Hand an Meghan Markle: Das ist die Geschichte hinter dem Verlobungsring

Einen Prinzen heiraten... Davon träumen viele Frauen, zumindest in jungen Jahren. Vielleicht ja auch wegen des spektakulären Rings, der dabei winkt. Das Schmuckstück an Meghan Markles (36) Hand war jedenfalls ein echter Hingucker, als Prinz Harry (33) und seine Liebste am Montag erstmals als verlobtes Paar vor die Presse traten. Und tatsächlich überzeugt der Ring nicht nur mit wertvollen Steinen - sondern auch mit einer romantischen Hintergrundgeschichte. (Verlobungsring gesucht? Hier können Sie in Ruhe online stöbern)