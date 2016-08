Lesen Sie hier: So lockte Özil Mustafi nach London

Nur einmal patzte ter Stegen beim Zuspiel und ermöglichte Benat (13.) eine Großchance, die er aber selbst vereitelte. "Es ist nicht so einfach, kurze Pässe hinten herauszuspielen", sagte ter Stegen, "und für mich war es das erste Spiel nach meiner Verletzung, das macht es noch schwieriger. Ich denke, beim nächsten Spiel werde ich mehr Vertrauen in mein Spiel und mein Knie haben."

Der Keeper hatte bislang wegen einer Knieverletzung pausiert. Das Siegtor für die Gäste erzielte der Ex-Schalker Ivan Rakitic (21.). Ter Stegen war erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem der 24-Jährige am 11. August eine Stauchung im linken Knie erlitten hatte.

Always a tough and intense battle at San Mamés. Great win and team spirit tonight! #AthleticFCB pic.twitter.com/vjuLcN7ELJ — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 28. August 2016

Sein chilenischer Rivale Claudio Bravo, der in La Liga den Vorzug vor dem Deutschen erhalten hatte, war am Donnerstag zu Manchester City gewechselt. Ter Stegen war zuvor in der Champions League und im Pokal eingesetzt worden. Die neue Nummer zwei den Katalanen ist der Niederländer Jasper Cillessen, der von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde. Ter Stegen ist damit die neue Nummer eins beim spanischen Champion.

Boateng sorgt für Schlagzeilen

Kevin-Prince Boateng sorgt mit Außenseiter UD Las Palmas für Aufsehen. "Spektakulär" und "historisch", schrieb die Sportzeitung "Marca" nach dem 5:1 des Insel-Teams gegen den FC Granada. Dadurch war der Klub am zweiten Spieltag völlig überraschend an die Tabellenspitze der ersten spanischen Liga gerückt.

Las-Palmas-Trainer Quique Setién freute sich über die Euphorie auf Gran Canaria und sagte, man könne "optimistisch in die Zukunft blicken". Er warnte aber: "Noch haben wir nichts gewonnen."

Auch für seinen umstrittenen Profi Boateng gab es Lob. Sein Treffer gegen Granada war das 1300. Tor der "Gelben" in der 33. Saison des Klubs in der Primera División. "Das zweite Tor hat er nicht mit dem Kopf erzielt, sondern mit der Seele. Deshalb habe ich so gejubelt", sagte Setién. Der 29 Jahre alte Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jérôme Boateng hatte sein Team per Kopfstoß zum 2:1 (51.) auf die Siegerstraße gebracht. Kurz danach musste er angeschlagen raus.

Auch schon am ersten Spieltag hatte er ein Tor erzielt und mit seinen Auftritten offenbar die "Marca" beeindruckt. Er habe gezeigt, so das Blatt, "dass er nicht als Tourist" auf die Kanarische Insel gekommen sei. Las Palmas war im Sommer 2015 nach 13-jähriger "Abstinenz" wieder in die Primera División zurückgekehrt. Letzte Saison schwebte man lange in Abstiegsgefahr, bevor am Ende Platz elf zu Buche stand.