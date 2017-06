14.18 Uhr: Damit sind die ersten Fragen beantwortet. Vielen Dank fürs Mitlesen, auf Wiedersehen!

14.16 Uhr: Fauser über das Thema Insolvenz: "Das steht überhaupt nicht im Fokus. Es geht einzig und allein darum, die Fortführung von 1860 zu bewerkstelligen", erklärt er und präzisiert: "Ich spreche von der KGaA". Das dürfte die Hoffnungen einiger Fans und Ismaik-Gegner drücken, auf eine Insolvenz der ausgegliederten Fußballabteilung hinzuarbeiten. Privat sei er fußballaffin, wie er sagt, Erfahrungen in einer ähnlichen rolle gesammelt habe er bisher nicht. Ob der Stuttgarter Fußballfan sei? "VfB Stuttgart."

14.15 Uhr: Reisinger über die Zukunft der Mannschaft: "Der Kern der U21 und der Kern der U19 stellt künftig den Kern der Mannschaft. Es werden noch weitere, erfahrene Spieler hinzukommen", den Namen Timo Gebhart wolle er nicht kommentieren. Dafür den Trainer: "Biero hat noch Vertrag, ist letztes Jahr Zweiter geworden - ich wüsste nicht, warum er nicht Trainer sein sollte."

14.12 Uhr: Fauser erklärt, dass ebensolche Restrukturierungsmaßnahmen einer seiner Kernjob sei - und Reisinger erklärt nochmal, dass er zwar Aufgaben im e.V. übernehmen wolle und sich zwar nicht ins Tagesgeschäft einmischen wolle, aber: Er sitze in Gremien und müsse deren Funktion ausüben. Der Verwaltungsrat habe ihn einstimmig benannt, die beiden Vizes Hans Sitzberger und Heinz Schmidt hätten ihn gebeten - und dannw ar es für ihn "eine Herzensangelegenheit."

14.11 Uhr: Wo wird 1860 denn künftig spielen? In der Arena, wo man bis zur C-Klasse gültige Verträge hat? "Damit hätte ich Bauchschmerzen", gesteht Reisinger.

14.10 Uhr: Fauser: "In den nächsten Tagen müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Es sieht aber gut aus, dass wir in der Regionalliga Bayern starten können. Der Verein muss wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen und sich neu ausrichten kann."

14.09 Uhr: Ex-Löwe Torben Hoffmann stellt die Frage der Fragen: Geht es mit Investor Hasan Ismaik weiter? "Das können wir uns nicht aussuchen", erklärt Reisinger, "ich gehe davon aus, dass wir weiter mit einem Investor arbeiten werden" - ob dieser Ismaik heiße, erklärte er nicht.

14.08 Uhr: Fauser bestätigt, was er AZ bereits bekannt war: Der Kontakt zu 1860 wurde von Ex-Geschäftsführer Ian Ayre hergestellt.

14.07 Uhr: Die erste Nachfrage an Reisinger: "In einer Beiratssitzung kam es zu einer Pattsituation, dann haben wir die Option gezogen, einen Geschäftsführer einzusetzen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, mit unserem Gesellschafter über Personen zu diskutieren, denn uns läuft die Zeit davon." Sportlich, da sind wir uns einig, habe man "Kompetenz im Hause", sagt er und benennt Daniel Bierofka, der Trainer werden soll, und Wolfgang Schellenberg, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

14.05 Uhr: Jetzt stellt sich Fauser vor - und erklärt: "Es geht erst einmal darum, die Handlungsfähigkeit der KGaA wiederherzustellen." Am Wichtigsten sei, "am 13.7. eine Mannschaft und einen Trainer für den Spielbetrieb in der vierten Liga zu haben." Nach den ersten Herausforderungen wolle er im Rahmen einer geordneten Übergabe seine Aufgaben weitergeben.

14.00 Uhr: Los geht's! "Herzlich willkommen beim TSV 1860", leitet Robert Reisinger ein, "mal wieder ein neueer Präsident, mal wieder ein neuer Geschäftsführer", witzelt der neue Interimspräsident und kündigt an: "Ich werde mich auch am 2. Juli zur Wahl stellen, um die Amtszeit von Peter Cassalette zu Ende zu bringen." Ins Tagesgeschäfts werde er sich nicht einmischen, und wolle seine Aufgaben im e.V. wahrnehmen - und nicht ständig die Herausforderungen der KGaA, was er "bei meinem Vorgänger kritisiert habe."

13.50 Uhr: Die nächsten Abgänge lassen auch nicht länger auf sich warten: Nach Informationen der Bild wird sich Leih-Löwe Marnon Busch dem 1, FC Heidenheim anschließen. Buschs Vertrag bei 1860 wäre ausgelaufen, der Abwehrspieler hätte bei Bundesligist Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2018 (gehabt).

13.45 Uhr: News gibt's heute schon hinsichtlich des Spielerkaders: Ex-Löwe Timo Gehbart steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor eine Rückkehr an die Grünwalder Straße. Der Mittelfeldspieler war zuletzt für Hansa Rostock aktiv und kickte sich zwischen 2004 aus der U17 der Sechzger zu den Profis hoch, bevor er 2009 zum VfB Stuttgart wechselte. Der 28-Jährige wäre der erste Neuzugang der neuen Löwen-Mannschaft, die laut Vize-Präsident Hans Sitzberger "wahrscheinlich" in der vierten Liga antreten wird.

13.40 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker aus dem Pressestüberl des TSV 1860: Gegen 14 Uhr wird hier Ian Ayres Geschäftsführer-Nachfolger Markus Fauser eintreffen - und seine erste Pressekonferenz über seinen neuen Klub und dessen ungewisse Zukunft geben.