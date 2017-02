13.14 Uhr: Pressesprecherin Lil Zercher erklärt noch, dass man zwischen 20.000 und 23.000 Zuschauer erwarte. Und damit sind Pereira und sein Übersetzer Allegro wieder entlassen. Was bleibt? Der Neu-Coach könnte gegen den Club mit dem dritten Liga-Sieg aus vier Spielen für einen gelungenen Auftakt sorgen oder mit einer Pleite eben für einen durchwachsenen - somit steht und fällt dieser mit dem Ergebnis des Topspiels am Montagabend.

13.13 Uhr: Der Coach über Ivica Olics Aussage, dass er keine Lust auf Superjoker habe: "Wegen seines Interviews wird sich nichts ändern. Wenn er 20 wäre, würde er auf dem Platz stehen", scherzt der Coach - ansonsten müsse sich Olic genauso durchsetzen wie jeder andere auch. Er erklärt aber: "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit, er gibt für sein Alter sehr viel Gas."

13.11 Uhr: Der Trainer über seinen Auftakt hier an der Grünwalder Straße inklusive Pokalaus in Lotte und bisher zwei Liga-Siegen aus drei Spielen: "Der Auftakt bis jetzt ist kein schlechter. Wenn wir am Montag gewinnen haben wir einen guten Auftakt. Mit Punkten und Siegen bekommt man Sicherheit und Selbstvertrauen. Das ist wichtig, um eine neue Spielidee zu befestigen."

13.08 Uhr: "Ich habe schon viele Derbys gespielt im meinem Leben. Das gegen Nürnberg ist das Wichtigste - aber nur, weil es das Nächste ist", erklärt der Trainer und spricht nochmal über die Tatsache, dass das Spiel nicht am Wochenende stattfindet. Zudem nötige ihm durchaus Respekt ab, dass Nürnberg seit 41 Spiele immer das Tor getroffen hat: "Ich habe großen Respekt vor Nürnberg, aber auch vor allen anderen Mannschaften, Der Letzte kann gegen den Ersten gewinnen."

13.05 Uhr: Pereira sei zufrieden mit der Trainingswoche, in der die Sechzger nach dem 2:1 gegen den KSC eine gute Stimmung gehabt hätten. Jetzt geht's am Montagabend im Topspiel gegen Nürnberg. "Der Kalender ist für mich ein bisschen merkwürdig - erst haben wir lange Wochen, dann kurze. Das ist für unseren Mikrozyklus schwierig, aber wir müssen uns daran anpassen." Ansonsten sei dem Coach egal, "ob wir Montag oder Mittwoch spielen" - bis die Sechzger am Mittwoch spielen, also am Tag der Königsklassen-Spiele, könnte es noch ein bisschen dauern.

13.04 Uhr: Das Personal: Pereira kann auf dasselbe Personal zurückgreifen wie zuletzt, mit einer Ausnahme: Marnon Busch muss pausieren, erklärt Pereiras Übersetzer Alex Allegro. Der Verteidiger fehlt wegen muskulären Problemen für zwei, drei Tage.

13.02 Uhr: Pereira beginnt, und spricht eingangs direkt über das Spiel gegen den Club: "Wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft, die stark bei Standards und bei Kontern ist. Wir wollen uns aber auf uns konzenteiren - ud ich sage dasselbe wie immer: Wir wollen das Spiel gewinnen."

13.01 Uhr: Mit einer Minute Verspätung trift Pereira ein - los geht's!

12.57 Uhr: 1860-Präsident Peter Cassalette hat sich im Stadionmagazin der Sechzger zu Wort gemeldet und angesichts nur 20.000 verkauften Tickets um die Unterstützung der Fans geworben. Man wolle "alle Sechzger Stück für Stück zurückgewinnen", so der Oberlöwe. Ein ambitionierter Wunsch angesichts der aktuellen Fan-Problematik der Giesinger.

12.55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker aus dem Pressestüberl des TSV 1860. In Kürze wird Pereira, der seine Spieler heute morgen zum Abschlusstraining gebeten hat, aufschlagen und über das Duell gegen den Club sprechen.