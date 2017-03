Brandstiftung mit drei Toten Feuerteufel aus der Dachauer Straße: Er ist Wiederholungstäter!

Dies wurde dadurch erschwert, dass in dem Haus Personen aus zehn verschiedenen Nationen lebten und diese oft nur schlecht oder gar kein Deutsch sprechen und teilweise nicht des Lesens oder Schreibens mächtig sind. Zudem hatten viele Bewohner ihre Wohnungen illegal untervermietet und zunächst Hemmungen, dies zuzugeben. Die Bewohner sind allesamt sehr arm, verdingen sich oft als Tagelöhner und haben kaum genug Geld zum Überleben.

So brauchten die Ermittler allein drei Monate, um überhaupt sicher sagen zu können, welche Personen in der Brandnacht überhaupt im Haus waren. Es wurden über 130 Vernehmungen durchgeführt, einige davon drei oder vier Mal, wenn es galt widersprüchliche Aussagen noch einmal zu thematisieren. Frank Hellwig, Dezernatsleiter des Kriminalfachdezernats 1, sprach von "sehr schwierigen Wohn- und Mietverhältnissen".

Der Verdächtige legte offenbar schon zwei Jahre zuvor ein Feuer

Am Donnerstag letzter Woche (9. März 2017) konnte dann schließlich ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Brandstifter vollstreckt werden. Es handelt sich dabei um einen 42-jährigen Hausbewohner mit libysch-tunesischen Wurzeln. Im Jahr 2000 heiratete er in Tunesien eine deutsche Frau und folgte ihr im Rahmen des Familiennachzuges nach Hannover. Seit 2003 hat er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Einige Zeit später ging die Ehe in die Brüche und es verschlug den Mann schließlich nach München.

Er wohnte seit 2009 im 2. Obergeschoss des Hauses in der Dachauer Straße und war der einzige Bewohner, der seitdem durchgängig in diesem Stockwerk gelebt hat. Über die Mietverhältnisse und die mangelnde Sauberkeit in dem Haus hatte er sich bereits in den vergangen Jahre immer wieder beschwert. Zugleich liegen gegen ihn selbst allerdings auch mehr als 40 unbezahlte Ordnungswidrigkeiten vor, die mehrere offene, aber nie vollstreckte Haftbefehle nach sich zogen. Zudem ist er wohl mit der Miete deutlich im Rückstand gewesen.

Die Polizei ist sich sicher, dass der Mann in der Nacht von Allerheiligen auf den 2. November 2016 eine vermutlich von anderen Hausbewohnern im Treppenhaus "entsorgte" Matratze aus Ärger über diese Vermüllung anzündete und damit die Brandkatastrophe auslöste. Der Verdächtige bestreitet dies allerdings bislang.

Besonders pikant: Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Fahnder heraus, dass in demselben Gebäude bereits 2014 eine Matratze im Treppenhaus brannte. Damals kam niemand zu Schaden, da der nun Verhaftete als angeblicher Zeuge rechtzeitig die Feuerwehr rief. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass der Mann auch das Feuer von 2014 gelegt hat.

Jetzt wird gegen den Mann wegen schwerer Brandstiftung und dreifachen Mordes ermittelt.