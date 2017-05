Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der feststehende Meister FC Bayern gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98, der sich seit zwei Spielen mit aller Kraft gegen den vorzeitigen Abstieg stemmt. Gemessen am Wert des Kaders müsste Darmstadt 0:18 verlieren, sagte Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch in einem Interview mit der Welt. Dennoch will Darmstadt am Samstag (15:30 UHr Sky und AZ-Liveticker) alles reinhauen. Verliert Darmstadt in München, ist der Abstieg fix.