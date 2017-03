Premiere von "You Are Wanted" Toni Garrn stiehlt Matthias Schweighöfer die Show

Alle sechs Folgen der Amazon-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer (36, "Der geilste Tag" ) sind ab 17. März verfügbar. Model Toni Garrn (24) hat darin eine Rolle ergattert und darf ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Bei der Premiere in Berlin am Mittwochabend begeisterte die 24-Jährige jedoch in gewohnter Manier: Im coolen, rockigen Outfit zog sie alle Blicke auf sich und stahl sogar ihrem Boss Matthias Schweighöfer die Show.