Bei der Premiere von "Snowden" am Montagabend in München präsentierte sich Schauspielerin Shailene Woodley (24, "Die Bestimmung" ) in einem auffallenden langen Off-Shoulder-Abendkleid. Das Überkleid aus schwarzer Spitze mit großen Blüten-Applikationen in Gold, Beige, Rosé, Weiß und Gelb machte aus dem nudefarbenen armfreien Bustier-Unterkleid eine raffinierte Robe.