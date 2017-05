Premiere in Bayern Abi auf Chinesisch - für sieben Münchner

Sechs Fragen an Dieter Reiter "Wo's bayerisches Bier gibt" - Der OB im Videointerview

Was macht Münchens Oberbürgermeister eigentlich in seiner Mittagspause? Und was wäre er wohl geworden, wenn er nicht den Chefposten im Rathaus erklommen hätte? Sehen sie hier sechs Fragen an Dieter Reiter im AZ-Videointerview.