Zu ihrem Kleid kombinierte die 27-Jährige elfenbeinfarbene High-Heels. Außerdem trug sie an der linken Hand zwei raffinierte Silberringe mit Sternen sowie passende weiße Ohrstecker. Ihre rötliche Mähne fiel ihr in leichten Wellen auf die Schultern, als Eyecatcher hatte sie ein farblich passendes Band in den Haaren. Das Make-up war insgesamt dezent gehalten, doch ihre Augen waren mit dunklem Lidschatten und dickem Kajal betont. Auf den Lippen glänzte ein rosafarbener Lipgloss. Ein rundum gelungenes Outfit.