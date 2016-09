Ellie Goulding erschien zur Premiere von "Bridget Jones' Baby" in einem aufregenden Mini-Dress und zog mit diesem sexy Outfit alle Blicke auf sich.

Die Sängerin erschien zu der Veranstaltung in London in einem aufregenden, rückenfreien Neckholder-Kleid von Marchesa. Das Oberteil des Mini-Dress' war mit lila und schwarzen Federn verziert, der kurze, geraffte Rock in Schwarz war hoch geschnitten und gab den Blick auf Gouldings lange Beine frei.