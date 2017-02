Premier League Vor Spiel gegen Bayern: Arsenal gewinnt - aber zittert

Lesen Sie auch: Zwei Draxler-Tore bei Pariser Achtelfinal-Einzug

Arsenal-Trainer Arsène Wenger verfolgte die Partie wegen einer Innenraumsperre von der Tribüne aus. Vier Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern München war Wengers Mannschaft gegen Hull zwar überlegen, tat sich aber vor dem Tor schwer, bis Sánchez mit seinem 17. Saisontreffer das Spiel entschied.

"Am Ende hatten wir vielleicht etwas Glück, dass wir mit diesem positiven Ergebnis davonkommen", räumte Wenger nach dem Spiel ein. Arsenal verkürzte als Dritter den Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea zunächst auf neun Punkte. Chelsea spielt erst am Sonntag beim FC Burnley. Hull City bleibt als Tabellen-18. in der Abstiegszone.

Der englische Rekordmeister Manchester United schlug am Samstag den FC Watford souverän mit 2:0 (1:0). Juan Mata (32.) und Anthony Martial (60.) trafen im Old Trafford für die Red Devils, die in der Liga nun seit 16 Spielen unbesiegt sind. Eine solche Serie hatte es zuletzt unter dem früheren Trainer Sir Alex Ferguson gegeben. In der Tabelle war Manchester am Samstagabend weiter Sechster.