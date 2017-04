Zum vierten Jahrestag "NKOTB"-Sänger Joey McIntyre erinnert sich an Boston-Attentat

Der "New Kids On The Block"-Sänger Joey McIntyre nahm am 15. April 2013 am Boston-Marathon teil. An diesem Tag explodierten an der Ziellinie zwei Bomben. Drei Zuschauer starben. In einem Interview erinnert sich der Pop-Star jetzt an diesen schlimmen Moment.