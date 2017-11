Preisgekrönte ZDF-Produktion Emmy für "Familie Braun": Kaum jemand kennt die Miniserie

Wer spielt mit und worum geht es?

In acht superkurzen Episoden (von jeweils 3:40 bis 7:07 Minuten) wird die Geschichte der beiden Berliner Neonazis Thomas (Edin Hasanovic) und Kai (Vincent Krüger) erzählt, die in einer WG im Plattenbau wohnen. Vincent Krüger (*1991) gehörte zum Beispiel von 2011 bis 2016 zum Ensemble der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Er spielte Vince Köpke. Edin Hasanovic (25) ist im deutschen TV ebenfalls kein Unbekannter. Er hatte bereits Auftritte in "Tatort"-Folgen oder der Serie "KDD - Kriminaldauerdienst". In Matthias Schweighöfers Amazon-Serie "You Are Wanted" war er ebenfalls zu sehen.