Steh- und Sitzplätze



(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Foto: verbraucherwelt.de

In keinem anderen Stadion ist es wahrscheinlicher einen Heimsieg zu sehen als in der Allianz Arena - zumindest wenn der FC Bayern spielt. Eine Stehplatzkarte gibt es bei Spielen des deutschen Rekordmeisters für 15 Euro. Mit diesem Preis sind die Bayern zwar nicht Spitzenreiter, liegen aber 1,44 Euro über dem Durchschnittspreis in der Bundesliga. Das günstigste Sitzplatz-Ticket kostet in München 35 Euro. Damit liegt der Klub 10,89 Euro über dem Liga-Mittelwert (24,11 Euro). Ein Ticket in der teuersten Kategorie der Sitzplätze kostet 70 Euro (Durchschnitt: 63,92 Euro).

Bier und Bratwurst



(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Foto: verbraucherwelt.de

Bei den Preisen für Verpflegung liegen die Münchner ebenfalls über dem Ligaschnitt. Hochgerechnet auf einen Liter Bier zahlt man in der Allianz Arena 8,40 Euro. Durchschnittlich kostet ein Liter 8,10 Euro. Die Preise für eine Bratwurst in München sind ebenfalls meisterlich hoch: 3,90 Euro das Stück. Der Mittelwert in der Bundesliga liegt bei 3,09 Euro.

Fanartikel



(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Foto: verbraucherwelt.de

Auch im Bereich des Merchandising lassen die Münchner keine Zweifel aufkommen, dass sie sehr erfolgreichen Fußball spielen. Bei den Trikotpreisen liegen sie mit dem FC Schalke 04 auf einer Stufe gleichauf an der Spitze: Ein Trikot ohne Beflockung kostet 89,95 Euro (Ligaschnitt 80,78 Euro). Und auch für den Fanschal muss der Bayern-Anhänger ein bisschen mehr zahlen: 15 Euro (Mittelwert 14,52 Euro).

Gesamtfazit

"Ein mögliches Vorurteil, dass gerade bei großen Vereinen die Preise völlig überteuert sind, im Vergleich zu den kleineren Vereinen, können wir nicht bestätigen", schreiben die Prüfer des Portals verbraucherwelt.de in ihrem Fazit. Lediglich bei Stehplatzkarten und Trikots verlangen größere Vereine einen deutlich höheren Obolus. Auch im Vergleich zu den Bier - und Bratwurst-Preisen in einer Bar oder im Schnellimbiss können sich die Preise in den deutschen Stadien sehen lassen. Durchschnittlich kostet ein Bier in deutschen Bars 7,30 Euro pro Liter. Nur im Supermarkt gibt es Bier noch deutlich billiger. Dort ist ein Liter Bier je nach Marke für 1,70 Euro erhältlich.