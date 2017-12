In der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt kostet der Quadratmeter 17,80 Euro, in der Maxvorstadt 17,70, in Schwabing 17,20 und in Nymphenburg 17,10 Euro. Grundlage der Untersuchung bilden dabei jeweils Bestandsobjekte mit einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern. Bei kleineren Objekten, wie etwa Appartements, liegen die Quadratmeterpreise freilich oft sehr viel höher.

Neuhausen ist Münchner Durchschnitt

Fast genau im Münchner Durchschnitt liegen Wohnungen in Neuhausen (15,70 Euro pro Quadratmeter), der Stadtteil holt allerdings gewaltig auf seit Jahren. Am günstigsten wohnt es sich im Stadtgebiet am Hasenbergl (12,10 Euro), in Neuperlach (12,20 Euro), in Riem (12,50 Euro)sowie an der Peripherie in Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching (jeweils 12,6 Euro pro Quadratmeter).

Auch die Mieten für Reihenmittelhäuser steigen weiterhin an und liegen inzwischen bei 2.050 Euro für bestehende Häuser und bei 2.300 Euro für Neubauten. Für neugebaute Doppelhaushälften muss bereits 2.900 Euro Miete und für Bestandshäuser 2.450 Euro gezahlt werden.

Seit dem Jahr 2000 sind die Mietpreise in München um mehr als die Hälfte auf 15,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gestiegen. Und das Kaufpreisniveau ist sogar um 132 Prozent nach oben gegangen. Denn entgegen des bundesweiten Trends verzeichnet die Region München kontinuierlich steigende Einwohnerzahlen, heißt es im Marktbericht. In den vergangenen zehn Jahren verzeichnete die Landeshauptstadt einen Bevölkerungszuschuss von 15,1 Prozent.

Der Trend geht weiter nach oben

Als Hauptgrund für die steigenden Mietpreise sieht Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts vom IVD, weiterhin den Anstieg bei den Grundstückspreisen. "Außerdem steigen die Kosten für Handwerker und Materialien", sagt er. Dadurch steige der Kaufpreis für Immobilien und das würden die Investoren auf die Miete umwälzen. "Das führt dazu, dass immer mehr im hochpreisigen Segment gebaut wird", so Kippes. "Die Dynamik bei den Mietpreisen sei weiterhin klar steigend", sagt Kippes, und ein Abebben auch weiterhin "nicht in Sicht".

Der Markt wird zu wenig angekurbelt, formuliert der Leiter des IVD-Instituts den Auftrag an die Politik. "Es sollte erklärtes Ziel sein, Wohnraum speziell im einfachen und mittleren Marktsegment zu schaffen."

Lesen Sie hier: Mieten in Bayern: Auch im zweiten Halbjahr wurde es wieder teurer