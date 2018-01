Preis für sein Lebenswerk Thomas Gottschalk genießt seinen Legenden-Status

Thomas Gottschalk (67) konnte in seiner Karriere schon unzählige Preise abstauben, am morgigen Freitag kommt nun der Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises dazu. Die Moderatoren-Legende wird den Preis am 26. Januar persönlich im Rahmen der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln entgegen nehmen. Es gibt wohl kaum einen Entertainer, der das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt hat wie er. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Gottschalk nicht nur über seinen Legenden-Status, sondern auch über die alles bestimmende #MeToo-Kampagne.