PrayForLondon Terror in London: So reagieren die Promis

One-Direction-Mitglied Niall Horan (23, "Story of My Life" ) twitterte: "Ich denke an diesem Morgen in LA an London. Passt alle auf euch auf!!" Schauspieler Sam Claflin (30, "Ein ganzes halbes Jahr") zeigte ebenfalls seine Solidarität auf dem Kurznachrichtendienst: "Ich bin geschockt und traurig, davon zu hören, was in London passiert ist. Absolut bestürzt wegen der Betroffenen. Bleibt stark. Bleibt sicher. Zeigt Liebe", lautet sein Appell an die Londoner.