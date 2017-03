Praktische App "ResQ-Club": Essen retten und dabei Geld sparen

Die Kunden sehen am Computer oder im Smartphone Angebote in ihrer Nähe oder können sich benachrichtigen lassen, wenn etwas in ihrem Umfeld angeboten wird. Dabei können sie auch nach Lebensmittelunverträglichkeiten oder vegetarisch und vegan filtern. Wer sich ein Essen ausgesucht hat, kauft es über ResQ mit seiner sehr verständlichen Handhabung und muss es bis zu einer angegeben Zeit – meist Ladenschluss – abholen. Dabei zeigt der Kunde nur sein Handy vor und hat bereits über ResQ bezahlt.

In der Innenstadt ist die Dichte an ResQ-Restaurants bereits hoch, es beteiligen sich mehr und mehr Betriebe im ganzen Stadtgebiet: Der Brenner Operngrill ist dabei, die Kaimug-Garküchen, Sasou am Marienplatz, The Victorian House und die Kaffeeküchen in Haidhausen. Als erste Kantine ist die der Staatskanzlei dabei.

Damit nicht mehr jede zehnte Mahlzeit in München weggeworfen wird.

