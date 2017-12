Praktisch und bequem bis ins Detail VW Golf Sportsvan: Auf dem neuesten Stand

Die neuen Vorzeige-Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und Zylinderabschaltung leisten im Sportsvan 130 und 150 PS und sind für die knapp 1,4 Tonnen schweren Kompakten eine gute Empfehlung. Die stärkere Variante ist grundsätzlich an das 7-Gang-DSG gekoppelt, beim 130 PS starken TSI ist es optional. Laut Norm verbrauchen die 1.5 TSI rund fünf Liter Super auf 100 Kilometer, in der Realität ist der Sportsvan-Pilot mit 6,5 Litern schon ganz munter unterwegs. Und ja: Der stärkere fühlt sich einen ganzen Tick dynamischer an, beim sehr flotten Beschleunigen muss schon mal das ESP eingreifen. Aber ein Langweiler ist die 130 PS-Version trotz der fehlenden 20 Pferdchen noch lange nicht.

VW Sportsvan: Drei Ausstattungslinien

Wie bei VW gewohnt wird auch der Sportsvan in den Versionen Trendline, Comnfortline und Highline angeboten, neben den schon erwähnten Zutaten gehören zur Basis bereits die elektrisch einstell- und beheizbaren Außenspiegel, die Klimaanlage, die Multifunktionsanzeige Plus, der höhenverstellbare Fahrersitz oder die Klimaanlage. Dafür verlangt VW in Kombination mit dem 85 PS-Motor die erwähnten 20.475 Euro. Teuerstes Pferd im Stall ist aktuell der 150 PS-TSI in der dann auch wirklich schon sehr gut ausstaffierten Ausstattungsstufe Highline für 31.025 Euro.

Technische Daten VW Golf Sportsvan 1.5 TSI Comfortline:

Kompaktvan mit fünf Türen und fünf Sitzplätzen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.351/1.807/1.613/2.670, Leergewicht: 1.385 kg, zul. Gesamtgewicht: 1.900 kg, Kofferraumvolumen: 520 l - 1.520 l, Wendekreis: 11,1 m, Tankinhalt: 50 l.

Motor: Vierzylinder-Turbobenziner mit Direkteinspritzung, Hubraum: 1.498 ccm, Leistung: 96 kW/130 PS bei 5.000 U/min-6.000 U/min, max. Drehmoment: 200 Nm bei 1.400 U/min-4.000 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h, 0 bis 100 km/h: 9,6 s, Normverbrauch: 5,2 l l/100 km, CO2-Ausstoß: 118 g/km, Siebengang-Direktschaltgetriebe, Frontantrieb, Preis: ab 28.250 Euro.