Nachdem der 2:0-Erfolg nach dem Seitenwechsel weitaus weniger furios, aber souverän nach Hause geschaukelt worden war, äußerte sich Peter Cassalette hocherfreut über den dritten Heimsieg in Folge: "Heute sind wir alle glücklich. Das war ein weiterer, großer Schritt in die richtige Richtung, auch in spielerischer Hinsicht", sagte Cassalette der AZ und wusste ob seines Begleiters Hasan Ismaik auf der Tribüne: "Es ist ein einfaches Rezept: Wenn Sechzig gewinnt, ist auch Hasan glücklich."