Vertreter von "die Bayerische" fehlt

Der TSV 1860 hatte es so schön geplant: Rund um das Spiel sollte ein großes Programm geboten werden. Das Highlight: Die Präsentation des neuen Trikots – gemeinsam mit dem Hauptsponsor "die Bayerische". Doch die Versicherungsgruppe nahm nicht an der Präsentation teil.

Via Twitter und Facebook teilte der TSV 1860 mit, dass die Trikotpräsentation in Bodenmais selbstverständlich wie geplant stattfinden werde. Auch des Löwen neue Kleider tragen Logo und Schriftzug des Hauptsponsors auf der Brust. Mit anderen Worten: Die Sechzger präsentierten beim Testspiel gegen Heimstetten einen Sponsor auf ihrem Trikot, von dem sie aktuell gar kein Geld dafür bekommen...

Doch warum hat "die Bayerische" das Event zunächst abgesagt? Die Verhandlungen zwischen Versicherungsgruppe und Verein seien laut eigenen Aussagen schon weit vorangeschritten und "inhaltlich abgeschlossen". Jedoch gibt es noch einen Haken. "Noch liegt allerdings die vollständige Zustimmung aller Gesellschafter der TSV 1860 von München GmbH & Co. KGaA nicht vor. Diese jedoch ist für alle Beteiligten von besonderer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es der Bayerischen und deren Repräsentanten nicht möglich, an der Vorstellung des neuen Trikots in Bodenmais teilzunehmen", wie der Versicherer in seiner Mitteilung schreibt.

Einfacher gesagt: Löwen-Investor Hasan Ismaik stellt sich quer. Solange der Jordanier sein Acht-Millionen-Darlehen nicht schriftlich fixiert, hängt eine mögliche Insolvenz weiter in der Schwebe. Aufgrund dieser ungeklärten und unsicheren Situation, möchte die Versicherungsgruppe auch keinen Vertrag mit dem TSV unterschreiben. "die Bayerische" war erst zu Beginn der vergangenen Saison bei den Löwen eingestiegen. Nach dem Zwangsabstieg in die 4. Liga aber gibt es seit dem 1. Juli keinen gültigen Vertrag mehr. Man muss bedenken: In nicht mal einer Woche starten die Löwen in die Saison und die Zukunft des Vereins ist weiter ungewiss. "die Bayerische" selbst würde die Sechzger neben den neuen Trikots zusätzlich mit einem Darlehen von zwei Millionen Euro unterstützen. Dafür möchte der Versicherer allerdings auch zwei Plätze im Aufsichtsrat.

