Ayre pflegt kommunikative Umgangsformen

Laut Ismaik habe sich Ayre "beim FC Liverpool einen großen Namen gemacht, ich wünsche ihm auch bei uns ein glückliches Händchen als Geschäftsführer". Sechzig bestach zuletzt nicht durch Professionalität, es herrschte Chaos. Ayre langjährige Erfahrung und ordnende Hand sollen das ändern. "Er wird dafür sorgen, dass noch ein bisschen mehr Professionalität Einzug erhält", so Cassalette, dessen äußerst frommer Wunsch so lautet: "Wir werden ein ruhig arbeitender Zweitligaverein sein."Mitarbeiter-Kündigungen, Medienboykott, Abschottung: Ismaiks Statthalter Anthony Power hat sich bei 1860 wohl nur wenige Freunde gemacht. "Manche Dinge", so Cassalette, "wird Ayre im Arbeitsalltag auch mit einer gewissen Härte angehen. Er ist aber einer, der mit den Leuten spricht und kommunikative Umgangsformen pflegt." Im Gegensatz zu Power, hätte er ergänzen können. Power werde laut Ismaik übrigens in München bleiben und "projektbezogen" für dessen Unternehmen HI² arbeiten.Zuletzt gab es laut mehreren Beratern mangels Sportchef und Powers Know-How im sportlichen Tagesgeschäft keinen echten Ansprechpartner für Vertragsverhandlungen. Ayre muss zusehen, den im Winter begonnenen Umbruch weiter voranzutreiben, neue internationale Spieler werden kommen. Aber auch mit dem ein oder anderen Akteur Identifikationsfigur Maximilian Wittek steht eine Entscheidung an. Wie ein weiterer Ismaik-Post über die abstiegsbedrohte Jugend zeigt, soll spiele in diesem Gesamtkonzept auch die Jugend eine Rolle.Mit Ayre werde man "alles Menschenmögliche versuchen, wieder im allseits geliebten Grünwalder" zu spielen, so Ismaik. OB Dieter Reiter war am Sonntag mit der Rathaus-SPD mit einer Sondertram quer durch die Stadt unterwegs. Am Grünwalder Stadion fuhr die Straßenbahn nicht vorbei. "Da ist schon alles gesperrt wegen der Umbauarbeiten", witzelte ein Stadtrat. Reiter äußerte sich ernster. "Ich war schon mit meinem Vater auf Giesings Höhen, da war der Herr Ismaik noch gar nicht geboren", so Reiter. "Ich könnte es mir vielleicht noch mit einer Kapazität von 20 000 Zuschauern vorstellen", sagte er. Über einen Neubau an der Stelle oder eine Kapazität von 50 000 aber lohne es sich "nicht einmal nachdzuenken".