Prämiere bei der Kuppel-Show "Bachelor"-Finale: Clea-Lacy erobert Sebastians Herz

Sind Sebastian und Clea-Lacy noch ein Paar?

Doch ist Sebastian mit Clea-Lacy noch immer zusammen? Die Auflösung gab es erstmals in der Geschichte des "Bachelors" in der finalen Sendung. Denn RTL sparte sich dieses Jahr die große Wiedersehensshow und packte sie gleich mit in die letzte Folge der siebten Staffel.

Am gemütlichen Studio-Lagerfeuer ließen die Kandidatinnen und Sebastian gemeinsam mit Moderatorin Frauke Ludowig die Show nochmal Revue passieren. Natürlich war auch die unterlegene Finalistin Erika zu Gast. Das erste Wiedersehen nach der Show wirkte ziemlich unterkühlt.

Hier war Erika noch voller Hoffnung - später wurde sie von Sebastian bitter enttäuscht Foto:RTL

Bei der Schwäbin scheint der Stachel der Niederlage noch immer tief zu sitzen. Unumwunden gab sie auf dem Sofa neben Sebastian sitzend zu: "Er hat mich sehr verletzt." Von Sebastian wollte sie wissen, warum sie eigentlich bis ins Finale gekommen ist.

Er habe sich immer auf sein Bauchgefühl verlassen, so Sebastians Begründung. Die letzte Rose habe sie nicht bekommen, weil er sich einfach in eine andere Frau verliebt habe. Klare Worte des Bachelors. Für Erika allerdings trotzdem unverständlich. Schließlich hatte sie doch so große Gefühle für ihn.

"Ein starkes Band" entstanden

Clea-Lacy bekam die letzte Rose vom Bachelor Foto:RTL / Marie Schmidt

Und dann war es endlich so weit. Am Schluss durfte dann auch noch Clea-Lacy der illustren Runde beitreten. Und schon bei der Begrüßung mit Sebastian war klar: die beiden sind noch ein Paar! Geradewegs ging sie auf Sebastian zu und küsste ihn.

Zum Leidwesen von Erika mussten sich alle Gäste nun nochmal die schönsten Szenen von Sebastian und Clea anschauen. "Das Band, das zwischen uns entstanden ist, ist in einer Extremsituation entstanden. Deshalb glaube ich, dass es ein starkes Band ist", zeigte sich Sebastian bereits in einem Einspieler optimistisch für die Zukunft. Ein weiterer Hinweis also auf das neue Liebesglück.

"Ja, wir sind ein Paar!"

Doch die wirklich offizielle Antwort auf die Frage aller Fragen wurde - natürlich nur aus dramaturgischen Gründen - noch einmal um einen Werbeblock nach hinten verschoben. Kurz vor Sendeschluss fragte Frauke Ludowig: "Seid ihr noch ein Paar?" Die wenig überraschende Antwort von beiden: "Ja, wir sind ein Paar!" Doch damit noch nicht genug.

Clea hat ihren Job als Bürokauffrau aufgegeben und ist bereits bei Sebastian eingezogen. Was für eine rasche Entwicklung. Schwanger sei sie aber trotz des Tempos der Beziehung noch nicht, ließ die 25-Jährige wissen. Für die Zukunft sei aber alles denkbar, sind sich die beiden einig. Na dann, viel Glück! Denn das können beide gut gebrauchen. Immerhin ist aus der Kuppel-Show bisher noch nie eine langfristige Beziehung hervorgegangen.

