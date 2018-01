Postengeschacher bei 1860 Mit 50+1 gegen Ismaik: "Sechzig setzt viel aufs Spiel"

"Beide Seiten lassen die Hosenträger schnalzen und jeder meint, im Recht zu sein"

"Es schaut so aus, als würde der Verein wieder die 50+1-Regel ziehen und gegen den Willen des Investors handeln", klagt Allesfahrer Franz Hell, der sich seit kurzem als Beisitzer des Fanklubdachverbands ARGE zumindest in Fankreisen um einen diplomatischen Weg bemüht, vor der anstehenden Beiratssitzung am kommenden Montag. Dann sollen sich die beiden Ismaik-Brüder Hasan und Yahya sowie Reisinger und Verwaltungsrat Robert von Bennigsen einigen.