Post auf Instagram Boris Becker: Ehefrau Lilly stärkt ihm den Rücken

Wegen einer ausstehenden Zahlung an eine Privatbank wurde Tennis-Legende Boris Becker (49) am Mittwoch von einem Londoner Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Die Richtigstellung auf das große Medienecho folgte prompt und vielfach: Er ist nicht "pleite", heißt es von Seiten seiner Anwälte. Dennoch scheint das Thema Geld die Familie Becker zu beschäftigen, denn Ehefrau Lilly (40) meldete sich nun auf Instagram zu Wort. (Im Buch "Was Kinder stark macht" spricht Boris Becker über die Liebe zu seinen drei Kindern)