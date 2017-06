Post auf Facebook Victoria Swarovski fühlt sich "fantastisch" nach ihrer Hochzeit

Victoria Swarovski (23, "My Heart is Your Heart" ) und Werner Mürz (40) haben in Italien ihre kirchliche Hochzeit gefeiert. Kurz danach hat sich die frisch gebackene Ehefrau bereits via Facebook zu Wort gemeldet. Sie postete ein Foto, auf dem sie vor der Kirche ihrem Ehemann einen Kuss gibt. "Ich habe JA gesagt zur Liebe meines Lebens!", schrieb sie dazu und setzte dahinter ein Herz. Außerdem gab sie an, dass sie sich "fantastisch" fühle im Luxus-Resort Falisia in der Nähe von Triest.