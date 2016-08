Der Caterer des Oberlandesgerichts gibt auf. Weil die Beobachter des NSU-Prozesses in letzter Zeit Waren im Wert von mehreren tausend Euro geklaut haben, wird es in Zukunft gar keine Snacks mehr geben.

München - Es ist einer der teuersten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn nicht sogar der teuerste. Doch für den Caterer am Oberlandesgericht springt beim NSU-Prozess kein Geld mehr heraus, er gibt mit sofortiger Wirkung auf. Der Grund ist so kurios wie erschütternd.