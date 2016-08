Wer mit dem jugendlichen Humor der beiden Vorzeige-Moderatoren nicht viel anfangen konnte, schaute den RTL-Kontrahent "Die Kirmeskönige" mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder. Sie erreichten 14,9 Prozent in der Zielgruppe. In der überlangen Show kämpften vier Promi-Teams in einem Zirkuszelt in verschiedenen, teils absurden Spielen um die Krone der Vergnügungsparkunterhaltung. Trash vom feinsten also. Der "Stern" befand zwar "Die Kirmeskönige" sei "eine Sendung, die irgendwie an einen schlimmen Autounfall erinnerte", doch beim Publikum kam die Show deutlich besser weg. So schreibt ein Zuschauer auf Twitter: "So viel Trash. Ich liebe diese Sendung jetzt schon." Und auch das Moderatoren-Duo erntete viele Lorbeeren von der Twitter-Gemeinde: "Ich liebe Hella von Sinnen. Ihre verrückte Art ist so eine herrliche Abwechslung zu den heutigen Zombie-Moderatoren."

Der klare Sieger

Letzten Endes hatten aber beide Shows keine Chance gegen einen starken Kai Pflaume (49) im Ersten. Die nicht ganz ernst gemeinte Quiz-Show "Wer weiß denn sowas XXL" fuhr nämlich - was die Einschaltquoten anging - mit deutlichem Vorsprung den Gesamtsieg ein. Pflaume und seine Rate-Promis kamen nämlich auf einen neuen Spitzenwert von 5,16 Millionen Zuschauer und starken 23,5 Prozent.