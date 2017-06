Position des Rechtsverteidigers Rafinha möchte gegen Kimmich um Stammplatz kämpfen

Der 31 Jahre alte Brasilianer will mit einem guten Jahr in Bundesliga und Champions League auch in den Kader für die Weltmeisterschaft in Russland kommen. Jüngst gab er nach mehr als dreijähriger Pause sein Comeback in der Seleção. "Ich muss weiter hart beim FC Bayern arbeiten, um meine Chance zu wahren in diesem besonderen Jahr, in dem die WM stattfindet", sagte er. "Natürlich ist die WM mein Ziel."